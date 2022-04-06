لأول مرة.. روسيا تدفع التزاماتها بالروبل بموجب سندات “اليوروبوندز”  

دفعت ‏وزارة المالية الروسية ، التزاماتها بالروبل ولأول مرة بموجب سندات “اليوروبوندز” لحامليها من المواطنين الأجانب.

وأعلنت روسيا عن سداد ديونها بالروبل،بعد عرقلة بنك أجنبي لمدفوعات “يوروبوندز”، ومنعت الخزانة الأميركية سداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية

وقالت وزارة المالية الروسية، إنه يتعين عليها دفع كوبونات لحاملي سندات EUROBONDS بالروبل، بعد رفض بنك أجنبي معالجة مدفوعات بالعملات الأجنبية بمبلغ 649.2 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أن روسيا قد تنظر في السماح لحاملي السندات بتحويل مدفوعات الروبل إلى عملات أجنبية بمجرد استعادة روسيا وصولها إلى أرصدتها الأجنبية.

ومنعت وزارة الخزانة الأميركية سداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكانت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي، اعتبرت أن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية، سيكون تأثيره على الأرجح محدوداً على النظام المالي العالمي.