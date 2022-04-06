“قيم التواصل الإنساني” على مائدة اللقاء الشهري الـ 16 للجمعية السعودية للموارد البشرية

– “اللقاء يناقش أثر قيم التواصل الإنساني في رأس المال البشري في ضوء الوثيقة النبوية”

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية “بشر”، اليوم الأربعاء الموافق 6/4/2022، اللقاء الشهري السادس عشر، لمناقشة قيم التواصل الإنسانية العليا والحضارية والخُلقية، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، الأستاذ عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء افتراضياً عبر تطبيق (زوم)، الدكتور محمد بن سرار اليامي، الاستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران.

ويتناول اللقاء، قيم التواصل الإنسانية العليا ومن أبرزها التكافل، والتعايش، والتسامح، كما يتطرق إلى قيم التواصل الإنسانية الحضارية، بما فيها العدالة، والمواطنة، والحوار، إضافة إلى قيم التواصل الإنسانية الخُلقية، والمتمثلة في قيم المبادرة الإيجابية، ومكافحة الإرهاب، مكافحة الفساد.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر 2020م ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجعاً يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة.

ومحمد بن سرار حاصل على شهادة الدكتوراه في أصول الدين من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، وهو خبير تطبيقات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بدرجة عالية في تطوير برامج التدريب، ويمتلك مهارات استثنائية في إدارة المشاريع المهنية، ولدية خبرة متنوعة في الأدوار الإدارية والتواصل بين الموظفين ورجال الأعمال.

وقدم العديد من الدورات التدريبية العلمية والتربوية والثقافية. ويسعى الدكتور محمد سرار لتحقيق رسالة العلم في المحافظة على أصول الدين ومقاصد الشريعة مع التركيز على الفكر الوسطي المعتدل لإيجاد مخرجات علمية وفق معايير الجودة الشاملة في مجالات التعليم والبحث العلمي والفكري.