“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 15.8 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 49.08 نقطة ليقفل عند مستوى 13255.96 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 15.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداول، 285 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 650 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك، وسايكو، ودله الصحية، والإعادة السعودية، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكو باور، ومجموعة تدول، وعلم، وسلوشنز، وأسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.99% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ونادك، ودار الأركان، وأماك، والجزيرة الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أماك، وأكو باور، والراجحي، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 72.51 نقطة ليقفل عند مستوى 24142.46 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 2045 صفقة.