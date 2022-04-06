“شؤون الحرمين”: إضافة عربات كهربائية حديثة لخدمة قاصدي المسجد الحرام

أضافت رئاسة شؤون الحرمين، عربات كهربائية حديثة لخدمة قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وجاءت بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي “باور جلايد”، حاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية كما أنها سهلة النقل والطي والدفع.

ويشهد المسجد الحرام تطويرا لمنظومة الأعمال المسجد الحرام فقد قامت الرئاسة بإدخال خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية.

كما استخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الذكية، بتوفير تطبيق “تنقل” الذي يعد وسيلة سهله لضيوف بيت الله الحرام للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام.