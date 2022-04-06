الخميس.. الأمم المتحدة تصوت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، تصويتا بناء على طلب من الغرب للبتّ في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت رئاسة الجمعية فرانس برس.

وتمّ تأكيد إجراء التصويت “عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي”، على ما قالت بولينا كوبياك الناطقة باسم الرئاسة، لوكالة فرانس برس.

وللمضي قدما في المسار، لا بدّ من توفرّ النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة التي تمّ استدعاؤها لهذا الاستحقاق، ولن يتمّ احتساب حالات الامتناع عن التصويت.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد،الاثنين، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ردا خصوصا “على الصور الواردة من بوتشا”.

وأضافت “لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان”.

وتابعت متوجّهة إلى 140 دولة “صوتت لإدانة” الغزو الروسي لأوكرانيا “إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال”.