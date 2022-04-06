عاجل.. #منصور_الرقيبه_ينتقد_الجبير.. القصة الكاملة لـ«الهاشتاق الأشهر»

تصدّر هاشتاق «منصور الرقيبة ينتقد الجبير» قائمة الأكثر رواجاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعود القصة إلى سخرية مشهور «سناب شات» السعودي منصور الرقيبة من طبيب القلب والداعية الشهير الدكتور خالد الجبير، بطريقة فجّة، أثارت استياء روّاد السوشيال ميديا.

في معرض انتقاده، شن الرقيبة هجوماً حاداً على الجبير، وسخر من النصائح التي يقدمها إلى مرضاه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً تلك النصائح المتعلقة بشهر رمضان المبارك وتناول السمبوسه وشرب الفيمتو.

وقال الرقيبة في مقطع فيديو إن جميع مرضى الجبير يموتون بالنهاية، لذا فهو غير مؤهل لتقديم تلك النصائح. وأضاف ساخراً: «هو طبيب وينصح، وكل مرضاه يموتون».

وفي شأن آخر، تهكم الرقيبة من إنشاء الدكتور الجبير حساب على تطبيق «تيك توك» قائلًا إنَّ التطبيق لا يجلب أموالاً فلماذا أقدمت على هكذا الخطوة وأنت بعمر الثمانين.

وسخر مشهور «سناب شات» من حديث سابق للجبير دعا فيه متابعيه إلى «تناول السمبوسة بالزيت» بدلاً من طهيها بالمقلاة الهوائية وحقق تداولاً واسعاً.

وعبر هاشتاق #منصورالرقيبهينتقد_الجبير، أعرب المغردون عن استيائهم من طريقة منصور الرقيبة والسخرية من الطبيب الجبير.

وقال المغردون إن الرقيبة «تجاوز الأدب» مع الدكتور الجبير المعروف في السعودية وخارجها والذي قدَم أبحاثاً علميّة في مجال جراحة القلب، فضلاً عن عمله في مجال الدعوة.

وشن المنشد والممثل السعودي حامد الضبعان هجوماً على الرقيبة مقارناً بينه وبين الدكتور خالد الجبير، قائلاً: «إنك لن تستطيع أن تقدِم ربع المعلومات التي قدَمها الدكتور الجبير، عليك الانشغال بالمخيم وضيوفه والإعلانات والابتعاد عن أمور أكبر منك».