تحذير من الأرصاد: انعدام الرؤية الأفقية على هذه المناطق #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم في عدد من المناطق.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “الأقمار الصناعية توضّح تواجد الغبار المتسبب في شبه إنعدام الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك الجوف الحدود الشمالية ويتوقع بإذن الله أن تمتد لتؤثر هذه الليلة وصباح الغد على أجزاء من مناطق حائل الشرقية القصيم الرياض”.

كما أصدر تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة تضمَّنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتي العُلا وخيبر، وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة مساءً.