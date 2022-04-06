خبير طقس يحدد عدة رمضان وموعد عيد الفطر

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ الطقس في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن يكون أول أيام عيد الفطر، الإثنين 2 مايو المقبل، لافتا إلى أن عدة شهر رمضان 30 يوماً.

وقال المسند عبر حسابه في تويتر: “يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 أبريل سيغرب القمر عند الساعة 06:31، في حين تغرب الشمس عند الساعة 6: 46؛ أي غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة ولا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى إفريقيا.. يلي ذلك حدوث اقتران بين القمر والشمس عند الساعة 11:31 من مساء اليوم نفسه، يتلو ذلك ولادة هلال شوال”.

وتابع: “يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان 30 يوماً، وسيكون يوم الإثنين 2 مايو عيد الفطر وفقًا للحساب الفلكي، والله أعلم”.