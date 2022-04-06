بتوجيه أمير عسير.. محافظ أحد رفيدة يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالواديين

رعى محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب حفل جمعية تحفيظ القران الكريم بالواديين “سنا الواديين 4” وذلك تخريج ٤٧ طالب وطالبة (١٨ حافظ و٢٩ حافظة)، وبحضور وعدد من مسؤولي مركز الواديين ووجهاء القبائل ، حيث تجول “المتعب” وضيوف الحفل في مقر الجمعية.

وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، تلاها الحافظ ياسر عبدالرحمن التركي، ثم بعد ذلك ألقى رئيس جمعية تحفيظ القران الكريم بالواديين مشبب بن عبدالله ال منصور كلمة الحفل؛ حيث رحب بضيوف الحفل والمحتفى بهم، كما أشاد بالدور الذي تقوم به القيادة الرشيدة لعلو كتاب الله ولمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز، حيث أسس هذه البلاد على القران والسنة، موضحاً أن الجمعية تواصل عملها وفق منهج مدروس واستراتيجيات محددة، واستحداث كوادر تعليمية وتربوية لخدمة الدين والوطن.

وشهد الحفل عرض مرئي لدور الجمعية منذ نشأتها عام ١٤٢٩هـ حتى الوقت الجاري، والغاية والبذرة التي أُسست له الجمعية، حيث استعرض العرض المرئي ما وصلت إليه الجمعية حتى الوقت الحالي من أربع مجمعات تحفيظ؛ متكونه من ٢٨ حلقة، ويدرس بها ٤٢٥ طالب، وذلك تحت اشراف ٢٢ معلم ومتابعة ١١ اداري، إلى جانب أن القسم النسائي يدرس فيه ما يقارب ٦١٥ طالبة في ٦ أدوار نسائية، وتضم ٤٨ حلقة وبإشراف ١١ معلمة ومتابعة ٦ اداريات، وبعد انتهاء العرض بدأت مسيرة الحفاظ وتلى الحافظ عبدالله بن سعيد ال سلطان تلاوة ميسرة.

كما تقدم الحافظ عمر الوادعي لإلقاء كلمة الحفاظ نيابة عنهم حيث حمد الله وشكره بأن اتم لهم حفظ كتابه، وتقدم بالشكر لمن كان دافعا ومعينا لهم بعد الله وهما الوالدان، كما تقدم بالشكر للقائمين على الجمعية ولمن وقفو معهم حتى اتمو حفظ كتاب الله، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل من دعم بجهده وماله لعلو كتاب الله عز وجل، بعد ذلك تقدم الحافظ عمار زياد الغرابي بتلاوة نموذج آخر لآيات من كتاب الله الكريم.

بعد ذلك القى محافظ أحد رفيدة كلمة نقل فيها شكر وتبريكات سمو أمير المنطقة، مشيداً ومثمناً بجهود القائمين على هذا الحفل المبارك، وعلى الجهود التى تقوم بها الجمعية وبارك للحافظين ولأولياء أمورهم هذا الإنجاز في شهر الخير والبركات.

كما قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الحفاظ، حيث سلم كل حافظ وحافظة مبلغ خمسة الاف ريال وشهادة، كما كرم المشرفين و المعلمين القائمين على الحلقات والحاصلين على جوائز من المنافسات والمحافل الدولية، والقائمين على الدور النسائية، بعد ذلك تقدم المتعب ورئيس مجلس الجمعية الحالي بتقديم هدايا ودروع تذكارية للجنة السابقة.

وفي نهاية الحفل، قُدمت الهدايا والدروع التذكارية على راعي الحفل وضيوفه، كما تقدم بن ركبان بكلمة توجه فيها بالشكر لله اولا وللقيادة الرشيدة الداعم الاول لكتاب الله كما شكر الأعضاء السابقين للجمعية، متمنيًا لأعضاء الجمعية الحاليين التوفيق والسداد، كما تقدم بالتهنئة للحافظين والحافظات ولأولياء أمورهم هذا الانجاز في شهر الخير والقرآن.



حضر الحفل مدير مركز التنمية الاجتماعيةبابها الأستاذ سامي القحطاني ومدير جمعية تحفيظ عسير الشيخ يحيى آل فايع ومدير مكتب المساجد والدعوة بأحد رفيدة الشيخ سعيد ال درع ورئيس بلدية الواديين الأستاذ عبدالله بن رفييد ال مناع الشهراني

ووكيل شيخ شمل وقشة والحاف وآل جحل فارس بن عامر ومدير شرطة الواديين المقدم مبارك بن سعد.