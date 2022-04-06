أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع #عاجل

هبطت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد اليوم الأربعاء، بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن أكثر من 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية للتصدي لشح في المعروض، بينما كشف محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي عن موقف متشدد أعطى دفعة للدولار.

وتسارعت وتيرة المبيعات في سوق النفط قرب الإغلاق، مما دفع خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط؛ لتسجيل أدنى مستوياتهما للإغلاق منذ 16 مارس .

وسجلت عقود برنت عند التسوية 101.07 دولار للبرميل، منخفضة 5.57 دولار أو 5.2 بالمئة.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 5.73 دولار، أو 5.6 بالمئة، إلى 96.23 دولار للبرميل.