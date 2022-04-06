صيد دون ترخيص في مناطق محظورة.. الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص، وفي أماكن محظورة، بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض، ومحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وعثر بحوزة الموقوفين على 6 طيور مصيدة، وبندقية رش (شوزن)، وبندقية غازية، وبندقيتين هوائيتين، و2702 ذخيرة.

تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة 100 ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة 5 آلاف ريال.

وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.