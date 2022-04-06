محمد_بن_سلمان الأعلى شعبية بين زعماء العالم #عاجل

أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث الأسترالي “Lowy Institute” في ديسمبر عام 2021 أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يُعد الشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم بإندونيسيا.

وطبقاً لنتائج الاستطلاع التي أعلن عنها الموقع الإلكتروني للمركز، ونشرتها شبكة “سي إن إن إندونيسيا”، فإن شعبية الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا التي يقطنها 257 مليون نسمة، وتُعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان؛ تتفوق على شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.

ووفقاً لاستطلاع المركز الذي يُعد مؤسسة فكرية عالمية مرموقة تهتم باستطلاعات الرأي عن أبرز القادة والسياسيين المؤثرين بالعالم منذ إنشائه عام 2003؛ فقد حظي الأمير محمد بن سلمان بثقة 57 في المائة من المشاركين الإندونيسيين، وتبعه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بنسبة 52 في المائة، ثم رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج والرئيس الأميركي جو بايدن بنسبة 44 في المائة، تلاهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ40 في المائة، فيما حظي الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بثقة 34 في المائة، ونال رئيسا الوزراء الأسترالي والهندي بثقة 38 في المائة من المشاركين.