ريال مدريد يضرب تشيلسي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف على نظيره تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “ستامفورد بريدج”.

الفرنسي كريم بنزيما نصب نفسه نجمًا للقاء بتسجيله “هاتريك” رائع في شباك السنغالي إدوارد ميندي حارس البلوز.

ويأتي الفوز الكبير ليضع الميرنجي قدمًا ونصف في نصف النهائي، قبل مواجهة العودة في سانتياجو برنابيو الأسبوع المقبل.

الشوط الأول

البلوز أصحاب الأرض استحوذوا على مجريات اللعب، لكن النادي الملكي كان الأخطر في فرصه وتمكن من تسجيل هدفين.

وبدأ البلوز خطورته في الدقيقة الأولى بعدما مرر ماسون ماونت، مرت أمام كورتوا، ليرد عليه ميلياتو بتسديدة في الدقيقة 4 من خارج منقطة الجزاء تصدى لها إدوارد ميندي.

وانفرد كاي هافيرتز في دقيقة 5 بمرمى كورتوا لكنه سدد كرة بعيد فوق المرمى، ليرد عليه سريعًا فينسيوس الذي انفرد بميندي وراوغ دفاعات تشيلسي وسدد في عارضة الحارس السنغالي بالدقيقة 9.

وتصدى تيبوا كورتوا لركلة حرة قوية في الدقيقة 15 نفذها ريس جيمس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 21 تقدم ريال مدريد من هجمة مرتدة قادها كريم بنزيما، بالهدف الأول بعدما أنهاها بنفسه الدولي الفرنسي برأسية في شباك ميندي.

ولم يمهل الريال تشيلسي الفرصة وسجل الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 24 وبنفس الطريقة برأسية بنزيما على يسار ميندي.

وقلص كاي هافيرتز النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، برأسية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جورجينيو.

الشوط الثاني

بدأ تشيلسي بسيناريو كارثي بعدما أخطأ ميندي خطأ فادح في تمرير الكرة لروديجير، بالدقيقة الأولى ليخطفها كريم بنزيما ويضعها في الشباك الخاوية.

البلوز حاول العودة وسدد ماونت كرة رائعة في الدقيقة 69 مرت فوق عارضة كورتوا.

وعاد تشيلسي للمحاولة على مرمى كورتوا وسدد هافيرتز كرة قوية في الدقيقة 77 جاءت في يد الحارس البلجيكي.