بايرن ميونخ يسقط أمام فياريال بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق فياريال الإسباني انتصارًا هامًا على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

افتتح أرناوت دانجوما التسجيل لـ فياريال في الدقيقة الثامنة من متابعة لتسديدة زميله داني باريخو.

وسجل فرانسيس كوكلين هدفًا لـ فياريال في الدقيقة 41 لكن تم إلغائه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإسباني بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كاد جيرارد مورينو أن يسجل الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 53 مستغلًا خروج خاطئ من مانويل نوير، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

حاول لاعبو بايرن ميونخ تعديل النتيجة، لكنهم فشلوا في ذلك، لينتهي اللقاء لصالح فياريال، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ألمانيا.

وبحسب ما أعلن المدرب يوليان ناجلزمان، المدير الفني لـ بايرن ميونخ الألماني، جاء تشكيل فريقه كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد – دايوت أوبامايكانو – لوكاس هيرنانديز – ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش – جمال موسيالا – توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري – كينجسلي كومان – روبرت ليفاندوفسكي

أما فياريال الإسباني، فجاء تشكيل فريقه حسب ما أعلن مدربه الإسباني يوناي إيمري كالآتي:

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

خط الدفاع: بيرفيس إستوبينان- ب أو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

خط الوسط: داني باريخو- إيتيان كابوي- فرانسيس كوكلين

خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو- أرناوت دانجوما- جيرارد مورينو

وتُقام مباراة الإياب بين بايرن ميونخ الألماني وفياريال الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 إبريل، على ستاد أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري بميونيخ.