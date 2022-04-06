الموعد والقنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة في الدوري الأوروبي

يخوض فريق برشلونة مباراة صعبة وهامة مساء اليوم الخميس أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

برشلونة يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم وتأمين حظوظه قبل لقاء الإياب الذي سيقام في برشلونة واستغلال النشوة الكبيرة في الفترة الأخيرة على مستوى الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.