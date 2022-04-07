الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الدحيل القطري ضد التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق التعاون السعودي مع نظيره الدحيل القطري مساء اليوم الخميس على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون يدخل البطولة بطموح كبير وسط تواجد العديد من عناصر الخبرة بالإضافة إلى الصفقات القوية، في الوقت الذي يضم الدحيل بين صفوفه العديد من المحترفين المميزين وهو ما يجعل اللقاء في غاية الصعوبة.

وتقام مباراة التعاون مع الدحيل في تمام الحادية عشر والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك مجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية ssc، وكذلك على قنوات “بي إن سبورتس” القطرية المشفرة “باقة أسيا”مهمة نقل مباريات دوري أبطال آسيا 2022، ومن ثم ستذاع مباراة التعاون والدحيل عليها