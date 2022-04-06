عاجل .. “موقف نبيل” .. الكلباني يبتسم ويسامح من قلدوه بشرط: “بلوكين” #استديو_22 #الكلباني #رمضان

أعلن الشيخ الكلباني عن تنازله طواعية عن حقه في التقاضي ضد من قلدوه على قناة mbc بشرط.

و ظهر الشيخ الكلباني في مقطع فيديو بينما فايز المالكي يقنعه بالتنازل قائلا له: ياشيخ هذا مهبل تنازل لوجه الله، فما كان من الكلباني إلا أن ابتسم قائلا تنازلت ولكن سأفعل له بلوكين، بينما من حوله يفرحون ويبتسمون من دعابته

وكان الشيخ الكلباني قد توعد الفراج قائلا:‏بحمد الله نحن في عصر الحزم والعزم, واللي ما أدبوه أهله تأدبه المحاكم

وخلال استضافته في برنامج مراحل على قناة SBC أمس قال الكلباني إنه لم يشاهد البرنامج لكنه شاهد المقطع

وكان ممثلون في ضيافة خالد الفراج قد أدوا شخصية الشيخ الكلباني في برنامج ستوديو 22 حيث ظهر باسم حلبان الحلباني وظهرت الشخصية في قالب كوميدي أظهر الشيخ على أنه مهتم بتصوير الإعلانات أكثر من أي أمر آخر.

بدوره قال الكلباني إن التقليد كان لإعلان عن موسم الرياض وهو عمل وطني وهي إعلانات رسمية وطنية لخدمة البلاد والعباد.

من جهة أخرى رفض الشيخ الإفصاح لمقدم برنامج مراحل عن المبلغ الذي تقاضاه مقابل إعلان موسم الرياض مشيرًا إلى أنه تلقى هدية قيمة من أحد الأشخاص ولا يمكنه الإفصاح عن اسمه ولا عن قيمتها.