التشكيل المتوقع للتعاون السعودي أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق التعاون السعودي مباراة هامة مساء اليوم الخميس أمام الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

البداية تكون مهمة للغاية في دور المجموعات والانتصار سيمنح الفائز دفعة معنوية وثقة كبيرة في باقي المشوار ويزيل العديد من الضغوطات.

ومن المتوقع أن يبدأ التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاسيو دوس أنجوس.

خط الدفاع: معتز هوساوي، نواف الصبحي، سعد يسلم، طارق عبد الله.

خط الوسط: مصطفى فتحي، الفارو ميدارن، فهد الرشيدي، سعيد الثابت.

خط الهجوم: المهدوي، تاومبا.