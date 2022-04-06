وقفة عند مهرجان قاف الشعري

استبشر جمهور الساحة الشعبية عامة (( وجمهور المحاورة أو القلطة))

خيرا بخبر إقامة مهرجان قاف الرياض بالتعاون مع إمارة وأمانة منطقة الرياض.

حيث يعد المهرجان الأول الذي تقيمه إمارات المناطق على مستوى مملكتنا الحبيبة، ومن واقع ما شاهدناه في الليالي الخمسة التي شهدت مشاركة 30 شاعراً، فقد تميز المهرجان باتساع الموقع الجغرافي وذلك بساحة العروض في الدائري الشرقي، مع إجادة في الترتيب والتنظيم وهذا الأمر يسجل لإمارة وأمانة منطقة الرياض.

ومازلنا ننتظر مزيد من التميز فيما تبقى من فعاليات المهرجان الممتد بعد إجازة عيد الفطر المبارك وحتى نهاية شهر ذو القعدة بحسب ماذُكر عن اللجنة المنظمة.

والمعروف كل مشروع في بداياته لابد أن يتخلله بعض الملاحظات التي يمكن التنويه لها وتقويمها في المرات المقبلة رغبة في وضع المهرجان كواجهة رائعة للشعر الشعبي.

وكلمة حق أن القائمين على المهرجان بذلوا جهدا كبيرا لإبرازه بشكل رائع ، خلال الاسابيع الماضيه ، خصوصا أنهم يملكون الخبرة والممارسة في قيادة دفة المهرجان وهم أستاذة في ذلك بلاشك.

لكن ماشاهدناه من عدم التواجد الجماهيري لفعاليات المهرجان قلل من وهجه ، هذا إذا أخذنا بالاعتبار أن شعر المحاورة في الأساس مبني على عناصر أساسية هم الشاعرين والصف والمتلقي الذي يقصد به الجمهور الحاضر ، وغيابهم يفقد المحاورة جماليتها.

لذا اقترح أن يتم وضع آليه توزيع جوائز بشكل أسبوعي ، أو في نهاية المهرجان

من اجل تحفيز الجمهور للحضور والمتابعة ، كما فعلت وزارة الرياضيه للجماهير الرياضية في ملاعب كرة القدم.

واتساءل لماذا لا يتم استحداث جوائز للشعراء بحيث يكون المشاركة والتصويت من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأجمل قاف بين شاعرين في المهرجان ولأجمل لحن

حيث يتم مشاركة كافة شرائح المجتمع المحبه لهذا الفن العريق والأصيل في التصويت ،

وهل نرى من خلال حلقات المهرجان استقطاب شعراء محاوره مميزين ” شباب ” للمشاركة ممن لم يتمكنوا في السنوات الماضيه من المشاركة في اي مهرجان وتكون انطلاقتهم الحقيقية عبر المهرجان ، وبالتالي يحسب للمهرجان والقائمين عليه اكتشاف هذه المواهب الشعرية.

وختما لا نرغب ولا نريد تكرار حلقات موسم الرياض، في نفس الأسماء والسيناريو لأننا نريد أن يظهر المهرجان بشكل مختلف ومغاير وهم أهلاً لذلك ، حتى يكون علامة مضيئة في التظاهرات الشعرية الشعبية ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى الخليج والعالم العربي.