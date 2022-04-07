ولي_العهد يصل إلى #المدينة_المنورة

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صباح اليوم، إلى المدينة المنورة.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

وقد وصل بمعية ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، واصحاب المعالي الوزراء.