ارتفاع سعر #النفط من أدنى مستوى في 3 أسابيع

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعا من أدنى مستوى في 3 أسابيع.

وكانت أسعار النفط تراجعت في الجلسة السابقة بعد تصريحات دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بينما لا تزال المخاوف من شح المعروض تهيمن على توقعات السوق.

وارتفعت عقود خام برنت اليوم 1.48 دولار أو 1.5 في المئة إلى 102.55 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأميركي اليوم 1.26 دولار، أو 1.3 في المئة، إلى 97.49 دولار للبرميل.

وخسرت أسعار النفط خلال الجلسة السابقة أكثر من 5%، ليسجل أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 16 من مارس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار.