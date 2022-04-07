حالة_الطقس.. رياح وأتربة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصةً الشمالية منها، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

وأشار إلي أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.