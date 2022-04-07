السعودية: ارتفاع الواردات السلعية إلى 51.8 مليار ريال 

ارتفعت واردات السعودية السلعية خلال شهر يناير الماضي إلي 51.8 مليار ريال بصعود قدره 8% مقارنة بشهر يناير من عام 2021.

واظهرت بيانات هيئة الإحصاء ، تراجع الواردات السعودية من السلع مقارنة بشهر ديسمبر 2021 بنحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 5%.

ويرجع ارتفاع الواردات خلال شهر يناير 2022 إلى ارتفاع الواردات من “آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزائها” بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 25%، وارتفاع وارداتها من “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” بقيمة 1.35 مليار ريال وبنسبة 32%، إضافة إلى ارتفاع أقسام أخرى.

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 12.4 مليار ريال وبنسبة 24% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر يناير 2022.

وجاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 10% و5% على التوالي.