الدفاع_الروسية : تدمير 4 قواعد وقود في أوكرانيا الليلة الماضية #الحرب_العالمية_الثالثة #الحرب_الروسية_الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الخميس إن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة، 4 قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم في شرقي وجنوبي أوكرانيا، خلال الليلة الماضية.

وكشف إيغور كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية ، مواصلة توجيه ضربات إلى مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، “بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو والبحر.

وأوضح أنه خلال الليل الماضي تم تدمير أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم في محيط مدن نيقولايف (ميكولايف) وزابوروجيه وخاركوف وتشوغويف، استخدمت لإمداد مجموعات القوات الأوكرانية قرب خاركوف ونيقولايف وفي دونباس بالوقود”، بحسب موقع قناة /روسيا اليوم.

وأكد أن سلاح الجو الروسي قصف 29 هدفا عسكريا، خلال الليلة الماضية، منها مركز قيادة ورادار إضاءة وتوجيه خاص بمنظومة “إس-300” وسبع بطاريات مدفعية ومستودع للأسلحة والذخيرة الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى 10 مواقع حصينة وتجمعات للآليات القتالية، مضيفا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في ذلك الحين أربع طائرات مسيرة.

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية دمرت القوات الروسية 125 طائرة، 93 مروحية، 413 طائرة مسيرة و227 منظومة صاروخية للدفاع الجوي.

إضافة إلى تدمير 1987 دبابة ومدرعة، 218 راجمة صواريخ، 866 مدفعا ومدفع هاون، و1894 مركبة عسكرية خاصة.

وتتواصل، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، الحرب في أوكرانيا.. وتشترط روسيا لإنهاء العملية العسكرية ضد أوكرانيا تخلي /كييف/ عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي /الناتو/، والتزام الحياد التام.