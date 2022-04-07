اسعار #الذهب في السعودية.. عيار 21 يسجل 203.28 ريال 

ارتفعت اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس ، مقارنة بأسعار ، أمس ، ووصل عيار 21 إلي 203.28 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية 232.32 ريال، وبلغ سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الخميس 212.96 ريال .

كما سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الخميس 203.28 ريال ، وبلغ سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الخميس، 174.24 ريال .

وجاء سعر الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الخميس 135.52 ريال ، كما سجل سعر الذهب عيار 12 في السعودية اليوم الخميس 116.16 ريال .

كما بلغ سعر أوقية الذهب 7,225 ريال .وسجل سعر الجنيه الذهب 1,626 ريال .