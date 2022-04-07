ارتفاع عدد #الصناديق_الاستثمارية في #المملكة لأعلى مستوى تاريخيا #عاجل

كشف تقرير هيئة السوق المالية السعودية، عن ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة لتبلغ 523.7 مليار ريال، بنسبة 18% خلال عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020،

وحسب تقرير الهيئة، للربع الرابع 2021، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بنهاية العام الماضي إلى 751 صندوقا هو الأعلى تاريخيا، منها 256 صندوقا عاما، و495 صندوقا خاصا.

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) بنهاية عام 2021 نحو 536.5 ألف مشترك، مرتفعا من 364.2 ألف مشترك بنهاية عام 2020، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005.

وفيما يخص نوع الاستثمار بهذه الصناديق، فقد شكلت قيم أصول أسواق النقد ما نسبته 58% من إجمالي قيم أصول الصناديق العامة ما يعادل 130.9 مليار ريال

وبخصوص الصناديق الخاصة، شكلت قيم أصول صناديق الأسهم والصناديق العقارية ما نسبته 90% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، بقيمة 172.2 مليار ريال و96.03 مليار ريال على التوالي.