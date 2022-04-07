إنقاذ حياة مريضة حامل تعاني من مرض القلب

تمكن فريق جراحي من عدة تخصصات في مدينة الملك فهد الطبية، من إنقاذ حياة امرأة حامل مصابة بأمراض القلب تزامنت مع ولادتها، في العقد الثالث من عمرها.

وبين الفريق الطبي أن المريضة تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي وعيب خلقي في القلب إضافة إلى ضعف شديد بعضلة البطين القلبي الأيمن، حيث خضعت لعملية قيصرية وربط لأنابيب فالوب ذات خطورة عالية تكللت بالنجاح.

ووصف الفريق الطبي هذه العملية بالمعقدة والخطيرة التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص حيث ضم الفريق كل من “الدكتور شايع الشايع ، الدكتورة آمال السريحي، الدكتورة خالد دعيس، الدكتور أحمد العوهلي، الدكتور عبدالله الخضير، الدكتور عمر التميمي.