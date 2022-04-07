تعرف على التشكيل المثالي لذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” عن التشكيل المثالي لذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا

وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من ليفربول وهم إبراهيما كوناتي، نابي كيتا والوافد الجديد لويس دياز، وتواجد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الهجوم بعد تسجيله هاتريك في شباك تشيلسي، لكن الاكتساح كان من طرف فياريال من تغلب على بايرن ميونخ في ملعب “لا سيراميكا” حيث تواجد 5 لاعبين من الغواصات الصفراء

وجاء التشكيل المثالي للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي (فياريال)

الدفاع: إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، باو توريس (فياريال)، راؤول ألبيول (فياريال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، أرناو دانجوما (فياريال)، نابي كيتا (ليفربول)، دانيال باريخو (فياريال)

الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد)، لويس دياز (ليفربول)