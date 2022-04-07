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أرفع مسؤول عسكري أمريكي يعارض شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة #الإرهاب
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أخبار دوليّة
أرفع مسؤول عسكري أمريكي يعارض شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة #الإرهاب
7 أبريل 2022
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الحرس الثوري الإيراني
عارض أرفع مسؤول عسكري أميركي يعارض شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة “الإرهاب”.
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