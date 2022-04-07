أخبار دوليّة

أرفع مسؤول عسكري أمريكي يعارض شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة #الإرهاب

7 أبريل 2022 · < 1 minute
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

عارض أرفع مسؤول عسكري أميركي يعارض شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة “الإرهاب”.