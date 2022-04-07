أخبار دوليّة

الأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

7 أبريل 2022 · < 1 minute
الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان.