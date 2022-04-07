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الأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان
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أخبار دوليّة
الأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان
7 أبريل 2022
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الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان.
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