انفجار كبير في #تل_أبيب.. وأنباء عن قتلى ودعوة لالتزام المنازل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بتجدد إطلاق النار في شارع ديزنكوف في مدينة تل أبيب وسماع انفجار كبير في المكان مع ازدياد عدد الإصابات، وأنباء عن سقوط قتلى.

وطلبت الشرطة الإسرائيلية من سكان تل أبيب البقاء في منازلهم.

وأصيب ستة أشخاص على الأقل بإصابات خطيرة في إطلاق نار بوسط مدينة تل أبيب اليوم الخميس فيما وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه هجوم إرهابي.

وهرع عدد كبير من رجال خدمات الطوارئ إلى موقع الهجوم وطلبت الشرطة من السكان البقاء في منازلهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية: “أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص”.

ووجه ليفي حديثه للسكان قائلا: “لا تغادروا منازلكم. لا تنظروا من النوافذ. ابتعدوا عن الشرفات”.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها نقلت ستة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة.