“النصر” يعلن غياب “فنسنت” للإصابة”.. وعلاجه بالخارج

أعلن نادي النصر السعودي، صباح اليوم الجمعة، إصابة الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدوى فيروس كورونا.

وقال النصر عبر “تويتر”: “أثبتت الفحوصات تعرض نجم النصر والمنتخب الكاميروني ڤينسنت أبوبكر للإصابة بفيروس كورونا، وسوف يعود اللاعب للمملكة فور شفائه .. متمنين له الشفاء العاجل.”

ويتأهب النصر لخوض أربع مباريات ودية خلال أبريل الجاري أولها أمام الحزم السعودي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ويلتقي النصر مع الاتفاق السعودي يوم 19 أبريل ثم يلتقي كلا من بني ياس الإماراتي والباطن السعودي يومي 22 و27 من الشهر نفسه، على الترتيب.