اتحاد الكرة: التعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات ممكن في هذه الحالة

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى استفسارات من بعض أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات لمساعدة كل من تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن المسحل كشف لها عن أحقية الأندية السعودية في التعاقد مع أي لاعب من الأندية الأوكرانية “خارج فترة الانتقالات”، حسب أنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وأنظمة الفيفا التي يطبقها الاتحاد، مشيرا إلى أنه جرى إرسال التعميم للأندية.

وقال المسحل :”الأندية لديها سبعة لاعبين أجانب، ولو اتفق أي ناد أو لاعب على فسخ العقد، فالنظام يسمح”.

وأشار المسحل إلى أن “المتبقي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خمس جولات، والوقت قصير، ولم يتواصل معه أي ناد بشكل رسمي، وإنما كانت استفسارات عن الآلية والإجراءات.”