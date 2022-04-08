المائدة السعودية في رمضان.. قائمة بالأطباق الشعبية المتوارثة

يعود رمضان الشهر الكريم وهو يحمل كل عام مزيدًا من ملامح الخير والبركة والعطاء إلى المسلمين كافة، فيتهيأ كل بلد على طريقته وعاداته وتقاليده المتوارثة الممزوجة بألوان من الألفة والإخاء والأصالة الاجتماعية المتجددة جيلًا بعد جيل، متمثلًا بالمكنون الأساسي لهويته، وينتج عن ذلك اختلافٌ نوعيٌّ بين الظروف والأزمنة على الموائد الرمضانية من مكان إلى آخر.

امتازت المملكة بمناطقها المختلفة وثقافتها المتنوعة والمتداخلة بتوريث العادات الاجتماعية الرمضانية في كل حين، وتلعب المرأة السعودية دورًا كبيرًا في استمراريتها بما يتناسب مع مراحل زمنها وظروفها،فقد تتضمن هذه العادات صنع الطعام،بدءًا من إنتاجه وصولًا إلى طبخه،بإضافة لمساتها ونفسها، وتوطيد العلاقات العائلية لإقامة الصلوات وخاصةً التراويح والتهجد في العشر الآواخر ، بالإضافة إلى العادات الخاصة التي تشكل جزءًا مهمًّا، إذْ تسهم بشكل كبير في تربية الأبناء ومساعدتهم على معرفة أهم العادات والثقافات في كل شهر رمضان فضيل.

وتروي أم فهد (بدرية الشقحاء) عن العادات الرمضانية قديماً في ظل التطور بوقتنا الحاضر، أن عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة في استقبال شهر رمضان يتوارثها الأبناء عن الأجداد وتتمثل بالتجهيزات لاستقبال شهر البركة والخير عند كل فرد وبلد وحيٍّ واحد ، وأن عادات الماضي تمثل صفة البساطة،و لم تختلف حاليًّا،بل اختلفت طريقة تطبيقها على أوجه مختلفة،لكن هدفها وتأثيرها واحد ،ومن مايميز هذه العادات التي تمارسها المرأة السعودية؛ إعداد السفرة الرمضانية والأكلات الشعبية ذات الرائحة والمذاق الجميل! فقد كان من ضمنها “الشوربة” وهي من أساسيات السفرة الرمضانية السعودية،بالإضافة إلى “المرقوق” و”الجريش”، مضيفةً أن مايميّز السفرة الرمضانية في وقتنا الحالي احتوائها على عددٍ من الأصناف المختلفة مثل “المعجنات” و”الحلويات” بمختلف أنواعها، دون التخلي عن الأكلات التي ميزّت سفرة الزمن الجميل على كل مائدة في المناسبات والاجتماعات العائلية.

وشرحت أم فهد مشاعر الناس ولهفتهم وانتظارهم وحماسهم في استقبال الشهر الفضيل “أن السعوديين ينتظرون الشهر الفضيل بفارغ الصبر ، ليسارعوا في الخيرات والصدقات والجمعات العائلية ، مؤكدة أن ذلك من أصالة الشعب السعودي المعروف بالسخاء والعطاء.