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عاجل.. #خادم_الحرمين يتبرع بـ 30 مليون ريال لمنصة #إحسان
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الأخبار المحلية
عاجل.. #خادم_الحرمين يتبرع بـ 30 مليون ريال لمنصة #إحسان
8 أبريل 2022
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ 30 مليون ريال لمنصة إحسان.
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