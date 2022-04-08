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عاجل.. #خادم_الحرمين يتبرع بـ 30 مليون ريال لمنصة #إحسان

8 أبريل 2022 · < 1 minute
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ 30 مليون ريال لمنصة إحسان.