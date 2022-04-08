أخبار دوليّة

الجيش اليمني يؤكد: الحوثيون يواصلون تصعيد خروقاتهم للهدنة لليوم السادس على التوالي

9 أبريل 2022 · < 1 minute

قال الجيش اليمني، إن الحوثيين يواصلون تصعيد خروقاتهم للهدنة لليوم السادس على التوالي.