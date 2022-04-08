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#الهلال حامل اللقب يدشن مشواره الآسيوي بثنائية في مرمى #الشارقة #دوري_ابطال_اسيا

9 أبريل 2022 · < 1 minute

دشن الهلال حامل اللقب مشواره الآسيوي بثنائية في مرمى الشارقة.