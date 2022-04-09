التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الدورى الاسبانى

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره خيتافي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد اللقاء وعينه على أمر واحد فقط وهو تحقيق الانتصار خاصة وأنه ينافس على أكثر من بطولة وعينه على النقاط الثلاث.

وتنطلق مباراة ريال مدريد أمام خيتافي في العاشرة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : ميندي – الأبا – ميليتاو – كارفاخال

خط الوسط : كروس – كاسيميرو – مودريتش

خط الهجوم : فينيسيوس – بنزيما – أسينسيو