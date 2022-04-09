الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

يدخل فريق بايرن ميونخ مباراة هامة اليوم السبت أمام أوجسبورج ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 66 نقطة، في الوقت الذي يأتي فيه أوجسبورج في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

وتقام مباراة بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل بايرن ميونخ المتوقع كل من:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: نيانزو كواسي، أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، ستانيشيتش

خط الوسط: جوشوا كيميتش، جمال موسيالا، كينجيسلي كومان

خط الهجوم: توماس مولر، ليفاندوفسكي، ليروي ساني