حالة #الطقس.. رياح وأتربة وانخفاض #الحرارة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت 9 أبريل 2022، انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك،الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، جوف، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأشار إلى ارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الاوسط، وحالة البحر خفيف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط على الجزء الجنوبي.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية تكون بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.