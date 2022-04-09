رئيس #إحسان يكشف حصيلة التبرعات بعد اطلاق #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري

تجاوز حجم التبرعات التي استقبلتها منصة إحسان ، 1.4 مليار ريال، خلال عام واحد ، استفاد منها أكثر من 4.4 مليون مستفيد.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ورئيس اللجنة الإشرافية لمنصة “إحسان”، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن التبرعات تمت عبر 22 مليون عملية تبرع، وغطت أكثر من 9 آلاف فرصة تبرع؛ تعليمية واجتماعية وصحية وسكنية.

وحظيت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني، ليتجاوز حجم التبرعات حاجز 262 مليون ريال؛ خلال الساعات الثلاث الأولى من انطلاقها، بزيادة 50 مليون ريال عن التبرعات التي تلقتها في انطلاقة النسخة الأولى منها رمضان الماضي.

وكانت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني قد دُشِّنت بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بمبلغ 50 مليون ريال، لتتوالى تبرعات كبار المانحين من القطاعين الخاص وغير الربحي، إضافة إلى مشاركة جميع شرائح المتبرّعين من مختلف مناطق المملكة.

وأطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثانية عبر تغطية مباشرة من مقرّ الحملة، بحضور رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي رئيس اللجنة الشرعية لمنصة إحسان المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق.