حساب_المواطن: إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين من دفعة أبريل غداً

قال برنامج حساب المواطن، إنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ53 (أبريل 2022م)، غد الأحد، بعد إعلان نتائج الأهلية لهذه الدفعة بتاريخ 29 مارس الماضي.

وأوضح أن أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها البرنامج في الربع الأول من عام 2022م.

وكان برنامج حساب المواطن، أوضح في وقت سابق، أنه «سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.».

وكان البرنامج قام بإيداع دفعة شهر مارس الماضي بنحو 1.8 مليار ريال لـ 10.2 مليون مستفيد وتابع. وأضاف البرنامج، أن قيمة تعويضات الدفعات السابقة بلغت 22 مليون ريال، فيما تحصل 76% من المستحقين على الدعم..