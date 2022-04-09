الكويت: اختلافات في كلوب هاوس تتحول إلى مشاجرة جماعية في الشارع

‏اندلعت مشاجرة فجر اليوم، في منطقة صباح السالم بالكويت، أحيل اطرافها الى مخفر شرطة المنطقة للتحقيق في ملابساتها وأسبابها، وذلك عقب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت المشاجرة مجموعة من المواطنين ومجموعة أخرى من غير المواطنين، ولا تزال التحقيقات جارية.

وصنفت المشاجرة كجنحة لعدم وجود اصابات خطيرة بين أطرافها، بحسب تصريحات مصدر أمني .

ولفت المصدر إلى أن المعلومات الأولية، تحدثت عن أن سبب المشاجرة يعود إلى حدوث خلاف بين بعض أطرافها أثناء حديثهم عبر تطبيق «كلوب هاوس»، نتج عنه اتفاقهم لمقابلة بعضهم البعض في تلك المنطقة، ومن ثم وقعت المشاجرة.