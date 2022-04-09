الفلسطينيون يقيمون استقبالًا ضخمًا في القدس لطباخ تركي

حظي الطباخ التركي الشيف بوراك، أمس الجمعة، باستقبال حافل في فلسطين لدى وصوله إلى المسجد الأقصى، إذ التف جمع كبير، حوله مرحبين به وراغبين في التصوير معه واستضافته.

ورصدت مقاطع فيديو متعددة الشيف بوراك في ساحات المسجد الأقصى، وقد التف حوله المئات من الفلسطينيين من حوله لالتقاط الصور التذكارية معه، ومصافحته.

ووصل الطاهي التركي بوراك أوزدمير، المعروف إعلاميا باسم “الشيف بوراك”، إلى فلسطين، ضمن إطار برنامج للهلال الأحمر التركي في رمضان، لتوزيع وجبات إفطار على العائلات المحتاجة.

كما شارك “أوزدمير”، مساء الجمعة، في لقاء نظمه المركز الثقافي التركي بالقدس، والذي عقد ترحيبا به، في مقر المركز.

يذكر أن الشيف بوراك هو طباخ تركي من أصول عربية سورية تحديدا، عرف كطباخ مبتكر، وحقق شهرة عربية وعالمية، لديه ملايين من المتابعين حول العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.