شاهد.. تدشين المنبر الجديد للحرم المكي

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة.

ويوافق المنبر الجديد عدد من الاعتبارات المهمة، التي تحاكي روحانية المسجد الحرام، ويعد أحد الشواهد على عناية المملكة بالحرمين الشريفين.

روعي في تصميم المنبر وإخراجه الفلسفة المعمارية للعناصر المختلفة في جنبات وأروقة المسجد الحرام، ومستوحى من معالم رئيسية وعناصر جمالية متفرقة.

صمم المنبر بارتفاع (3.4) متر وعرض (1.20) متر، إضافةً للأخذ بالاعتبار كافة الجوانب التشغيلية والتقنية والهندسية من بنية تحتية للصوتيات، وآليات لعمليات التنقل وغيرها.