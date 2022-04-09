بطل فيديو رينارد والمون على أبواب الهلال

ارتبط فيديو هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي وتحفيز لاعبيه في تصفيات كأس العالم بتأهل الأخضر لكأس العالم 2022 بعدما لاقى ردود فعل واسعة.

وكان أحد أبطال الفيديو هو فراس البريكان مهاجم فريق الفتح حيث كان رينارد يتحدث معه ويعنفه بين شوطي أحد المباريات بسبب تراجع مستواه قبل أن يعود اللاعب في الشوط الثاني ويسجل.

وكشفت مصادر عن دخول إدارة الهلال في خط المفاوضات مع البريكان لضمه في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.

ويلقى إسم البريكان قبولًا كبيرًا داخل إدارة الزعيم والتي تحاول ضم مهاجم سوبر في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.