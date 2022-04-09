أخبار دوليّة

قادر على حمل رؤوس نووية.. باكستان تختبر صاروخًا باليستيًا

9 أبريل 2022 · < 1 minute
باليستي
باليستي

أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادرٌ على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ “شاهين ـ 3″، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محليا.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة.

وأشار البيان إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.