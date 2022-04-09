“البيئة” تصدر 275 ترخيصًا لمشاريع إنتاج وتربية الدواجن خلال 2021

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن عدد التراخيص التشغيلية والإنشائية الصادرة لمشاريع قطاع الثروة الحيوانية (إنتاج وتربية الدواجن) خلال العام الماضي 2021م، بلغ 275 ترخيصًا، منها 178 ترخيصًا تشغيليًا و97 ترخيصًا إنشائيًا.

وفي هذا الإطار أوضح المدير العام للإدارة العامة للخدمات الزراعية في الوزارة المهندس سعد الزهرة أن عدد المشاريع المرخصة خلال العام الماضي شملت 119 مشروعًا لإنتاج الدجاج اللاحم وتربية الحمام بطاقة إنتاجية تتجاوز 808 ملايين طيرًا في العام، و26 مشروعًا لإنتاج البيض بسعة طاقة إنتاجية تتجاوز ملياري بيضة في العام، و12 مشروعًا لتربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها بسعة طاقة إنتاجية بلغت 480.5 مليون صوص في العام.

وأضاف المهندس الزهرة أن المشاريع المرخصة شملت كذلك 6 مشاريع لتشغيل مفارخ الدجاج بسعة طاقة إنتاجية بلغت 344.7 مليون صوص في العام، و5 مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة بسعة طاقة إنتاجية بلغت 60 ألف طير في الساعة، و4 مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور الطازجة لإنتاج 17.9 ألف طير في الساعة، و3 مشاريع لتشغيل المجازر؛ لذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور بسعة طاقة إنتاجية بلغت 18.5 ألف طير في الساعة، إضافة إلى مشروعين لتربية الحمام لإنتاج 710 آلاف طير في العام، ومشروعًا لتربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها لإنتاج 10 ملايين صوص في العام.

وأشار إلى أن إصدار التراخيص يأتي تفعيلاً لدور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قطاع الخدمات الزراعية، ودعم الإنتاج الزراعي، متوقعًا بأن تسهم هذه التراخيص في تشجيع الاستثمار في مشروعات الإنتاج الزراعي بالتقنيات الحديثة المرشّدة لاستهلاك المياه، وأفضل الممارسات الزراعية المتبعة والمعتمدة، وبما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة ورؤية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي، وسعياً منها في تأمين منتج محلي متميز بجودة عالية.