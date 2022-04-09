تراشق المشاهير.. عبدالرحمن المطيري وهند القحطاني

شنّت “الفاشينستا” السعودية هند القحطاني هجوما حادا على مشهوري تطبيق “سناب شات” عبدالرحمن المطيري وسمول كابتشينو.

وكان عبدالرحمن المطيري قد حل ضيفا على الإعلامي علي العلياني في برنامج “مراحل”، وأجاب على سؤال حول سبب هجوم الفاشينتستات عليه، قائلاً: “السالفة عند الجميع، بس يمكن السبب أن صفات الرجل الذي ترغب بها المرأة موجودة بعبدالرحمن .. ومن هذه الصفات أني رجل لا يقع في المعيب”.

ورداً على سؤال حول الأجمل بين الفاشينستات بدور البراهيم ومودل آش وهند القحطاني، قال: ”ما بيلق بها السؤال أبدأً، نعم بالجميع أنا من النوع الذي يتعب بالسناب على الأفكار النوعية والمحتوى والمبادرات لا أٌريد أن أصل للمنزلق هذا.. خلني على محتواي وعلى الكٌتب”.

وعن إعجاب هند القحطاني به قال: البلا في عيونها لو ماطلع الكلام صدق”.

وجددت هند القحطاني تأكيدها عدم صحة قائمة أسماء المشاهير التي تتمنى الزواج منهم، التي انتشرت على “السوشيال ميديا” خلال الصيف الماضي وتضمنت اسمي المطيري وسمول كابتشينو والفنان العراقي ماجد المهندس.

هند القحطاني

وقالت: “يوم اللي قال له هند القحطاني الابتسامة شقت وجهه من الأذن للأذن والله لو قامت القيامة اني ما خذيتك ولا فكرت فيك”.

وأضافت: “يعني انا جاية هنا ابحث عن الاستقلالية والحرية وتبغوني ارتبط بواحد مثل عبدالرحمن المطيري”.

وتابعت: “هو تفكيره مثل شيبان أول، ولكن هو مثقف، ولكن يا حركاته وكلامه وجلسته، كأنها أخوه هذاك، وأنا أي أحد تفكيره زي تفكير إخواني، الفرار الفرار”.

كما هاجمت سمول كابتشينو، قائلة: “والثاني العنزي، والله والله في سماه، لو يعطيني الدنيا وبما فيها ومن عليها، لاخذيته، شخصيته مرّة ما تعجبني، بعدين هو عليه أفكار مرّة ما تناسبني، يعني مرة شفت له مقاطع، وهو يحكي عن المرأة، تؤكد إنه ما عنده أي احترام للمرأة مثل شيبان أول”.

وردَّ سمول كابتشينو على الفور، قائلا: “اسألي نفسك يا هند، هل أنا أرضا بـ واحدة هاربة خارج السعودية، هل أنا أرضا بـ واحدة الكل شافها مو شاف وجهها، لا شافها (مع الإشارة إلى جسدها)، أنا لما أبغى زوجة لي، أدور بنت الستر، بنت الحشمة، بنت الدين، البنت اللي ما تسترخص أهلها، البنت اللي ما تضر أهلها واللي تحافظ على سمعة أهلها قبل سمعتها”.

وتابع: “فـ اسألي نفسك هل أرضا أنا فيك؟، وتقولين والله لوعطوني بوزني ذهب ما أرضا بـ العنزي، وأنا اقولك لو عطوني بوزنك وفوقه وزن أولادك الأكبر والأطول منك ما أرضا فيك، يعني منطقياً في أحد يرضا”.