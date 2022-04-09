الأخبار المحلية

أتربة وانخفاض بالرؤية في الرياض وهذه المناطق .. #عاجل

9 أبريل 2022 · < 1 minute
غبار في المدينة المنورة
غبار في المدينة المنورة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن صور الأقمار الصناعية تبيّن تأثر المحافظات الشمالية والغربية من منطقة الرياض بالأتربة المثارة،ومن المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة بالأتربة المثارة مع انخفاض مستوى الرؤية الافقية .
وأوضح المركز في وقت سابق من اليوم، تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية (حفر الباطن-القيصومه) وماجاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه إنعدام في الرؤية الأفقية.
ويتوقع أن تؤثر خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية،القصيم، الرياض،والرياض العاصمة.