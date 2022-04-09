أتربة وانخفاض بالرؤية في الرياض وهذه المناطق .. #عاجل

أكد المركز الوطني للأرصاد أن صور الأقمار الصناعية تبيّن تأثر المحافظات الشمالية والغربية من منطقة الرياض بالأتربة المثارة،ومن المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة بالأتربة المثارة مع انخفاض مستوى الرؤية الافقية .

وأوضح المركز في وقت سابق من اليوم، تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية (حفر الباطن-القيصومه) وماجاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه إنعدام في الرؤية الأفقية.

ويتوقع أن تؤثر خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية،القصيم، الرياض،والرياض العاصمة.